В Башкирии 11-классник создал прототип военного вездехода

Бортоповоротный механизм для боевой машины десанта и разведки – инновационный. Для его создания использовались детали и узлы легковых автомобилей. Скорость достигает 40 км/ч. Что-то приходилось делать самим, например, раму и рычаги. Юный конструктор отмечает: плюсы шасси – простота конструкции, маневренность, высокая проходимость, а ремонтировать можно в полевых условиях.

Мы нашли способ разворота вокруг своей оси. Данный способ доступен на дорогостоящих гидравлических системах танков. Но наша система намного дешевле.

В апреле в Москве на Всероссийских юношеских чтениях имени Вернадского Рафаэль стал лауреатом. Разработку также признали «Лучшим экспериментальным исследованием» и «Лучшим прототипом». В конкурсе участвовал рабочий макет Хайдаровых. К слову, шасси может применяться не только в военном деле, но и в других сферах.