В Башкирии женщина успокаивала ребенка, швыряя его по коляске

В Башкирии на видео сняли нервную женщину, которая жестко пыталась успокоить малыша. Она буквально швыряла его по коляске из стороны в сторону.
Жители Нефтекамска стали свидетелями необычной картины. Неравнодушные граждане сняли все на видео и попросили горожанку быть помягче с ребенком.
Мнения горожан разделились. Одни считают, что так с малышами поступать нельзя - есть риск получить сотрясение, из-за чего ребенок будет всю жизнь страдать от головных болей. Да и не стоит забывать про колики, которые бывают у всех детей в первые полгода.
Другой лагерь - мамочки. Они отметили, что те, у кого есть свои собственные дети, особенно беспокойные, поймут эту женщину, а автору видео нужно было заниматься своими делами и не заниматься глупостями.
А как вы считаете: можно ли так успокаивать ребенка?