В Башкирии мужчина ударил собаку лопатой по морде, чтобы она не лаяла

Жуткий случай произошел несколько дней назад в деревне Юлдашево. Об этом сайту bash.news рассказали наши читатели.

У одной из местных семей буйный сосед чуть не убил домашнего пса. Утром хозяева собаки услышали, как она жалобно скулит. Подошли к будке, чтобы проверить четвероногого друга, и ужаснулись.

Наш пес сейчас ничего не видит, глаза кровью залиты. Вдоль морды от лба до носа резанная рана. Кости повреждены. Алина Ф., хозяйка собаки

Хозяева начали выяснять, что произошло. Оказалось, живодер живет в соседнем доме. Дело было так: мужчина ночью зачем-то зашел в соседский сарай. Почуяв чужого человека, спящий на цепи у будки пес проснулся и начал отчаянно лаять.

Сосед решил не терпеть грозное гавканье собаки. Прихватив с собой лопату, он вышел из сарая и наотмашь ударил пса по морде.