В Башкирии мужчина ударил собаку лопатой по морде, чтобы она не лаяла

Жуткий случай произошел несколько дней назад в деревне Юлдашево. Об этом сайту bash.news рассказали наши читатели.
У одной из местных семей буйный сосед чуть не убил домашнего пса. Утром хозяева собаки услышали, как она жалобно скулит. Подошли к будке, чтобы проверить четвероногого друга, и ужаснулись.
Хозяева начали выяснять, что произошло. Оказалось, живодер живет в соседнем доме. Дело было так: мужчина ночью зачем-то зашел в соседский сарай. Почуяв чужого человека, спящий на цепи у будки пес проснулся и начал отчаянно лаять.
Сосед решил не терпеть грозное гавканье собаки. Прихватив с собой лопату, он вышел из сарая и наотмашь ударил пса по морде.
По словам Алины, сосед наотрез отказывается объяснять, зачем посередине ночи ему понадобилось идти в чужой сарай. Ничего из имущества не пропало. Он отказался помогать лечить раненную собаку.