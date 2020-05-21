В Башкирии два мальчика до смерти замучили котёнка

Два мальчика, которые издеваются над маленькими котятами. Я увидела, что эти мальчики сначала топтали котенка, когда начала подбегать, они кидали его об здание издалека. Маленький месячный котенок умер, но они и на этом не остановились, взяли котенка и убежали через дорогу. Они ругались со всеми и посылали всех.

жительница Нефтекамска