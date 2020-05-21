В Башкирии два мальчика до смерти замучили котёнка

Жительница Нефтекамска рассказала страшную историю, которую наблюдала лично. Два маленьких мальчика до смерти замучили котёнка. Женщина поделилась фотографиями детей в социальных сетях.
По словам местной жительницы, мальчишки сначала пинали котёнка, топтали, а потом стали кидать об стену. Конечно, бедное животное не смогло перенести таких мучений. Когда мальчикам сделали замечание прохожие, они схватили мёртвую тушу и поспешили убежать.
Женщина отмечает, что и со взрослыми мальчики вели себя нагло. Дети ругались, спорили и даже «посылали» тех, кто делал им замечание. Местная жительница утверждает, что именно эти мальчики не первый раз издеваются над несчастными животными.
Фото: Соцсети.