В Башкирии два мальчика до смерти замучили котёнка

Жительница Нефтекамска рассказала страшную историю, которую наблюдала лично. Два маленьких мальчика до смерти замучили котёнка. Женщина поделилась фотографиями детей в социальных сетях.

По словам местной жительницы, мальчишки сначала пинали котёнка, топтали, а потом стали кидать об стену. Конечно, бедное животное не смогло перенести таких мучений. Когда мальчикам сделали замечание прохожие, они схватили мёртвую тушу и поспешили убежать.

 Два мальчика, которые издеваются над маленькими котятами. Я увидела, что эти мальчики сначала топтали котенка, когда начала подбегать, они кидали его об здание издалека. Маленький месячный котенок умер, но они и на этом не остановились, взяли котенка и убежали через дорогу. Они ругались со всеми и посылали всех.

жительница Нефтекамска

Женщина отмечает, что и со взрослыми мальчики вели себя нагло. Дети ругались, спорили и даже «посылали» тех, кто делал им замечание. Местная жительница утверждает, что именно эти мальчики не первый раз издеваются над несчастными животными.

Фото: Соцсети. 