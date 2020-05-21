В Башкирии депутат устроил ДТП и сбежал

В Аскинском районе произошла авария с участием двух японских внедорожников. По информации нашего источника, один из автомобилей принадлежит депутату Аскинского района Хамиту Файзрахманову. Слуга народа еле стоял на ногах, предположительно, он был пьян.

По предварительным данным, «Ланд Крузер» чиновника на большой скорости влетел в «Лексус», который принадлежит местной предпринимательнице. Она была доставлена в больницу с травмами средней тяжести. Депутата задержали стражи порядка на месте, но каким-то образом ему удалось скрыться. Сейчас его ищет вся полиция республики.