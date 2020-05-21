В Башкирии из-за пандемии перенесли открытие сельского дома культуры

Из-за пандемии открытие сельского дома культуры в селе Асяново Дюртюлинского района могут отложить. По словам подрядчика, строители отстают по срокам, поскольку поставщики подвели с обеспечением стройматериалами. Реновация здания началась в феврале.

В обновленном ДК создадут отдельный танцевальный зал, кружковую, тренажерную зоны, детскую игровую комнату. Все это позволит с пользой провести время для всей семьи. На сегодня там заменили кровлю, установили окна, обновляют стены, полы и потолки. Также полностью заменят осветительную и отопительную системы. На реновацию ДК из республиканского бюджета выделили более 23 млн рублей. ещё почти миллион – средства муниципалитета. Завершить все ремонтные работы планируют к августу, а не к июлю, как было задумано изначально.

Пока только 50% выполнено. Но поскольку мы ударными силами начали работать, мы быстро наверстаем упущенное. Сложности возникли с фасадом, завод сильно подвел. В остальном проблем нет.

Вадим Шириазданов, директор подрядной организации