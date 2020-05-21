В Башкирии из-за пандемии перенесли открытие сельского дома культуры

В обновленном ДК создадут отдельный танцевальный зал, кружковую, тренажерную зоны, детскую игровую комнату. Все это позволит с пользой провести время для всей семьи. На сегодня там заменили кровлю, установили окна, обновляют стены, полы и потолки. Также полностью заменят осветительную и отопительную системы. На реновацию ДК из республиканского бюджета выделили более 23 млн рублей. ещё почти миллион – средства муниципалитета. Завершить все ремонтные работы планируют к августу, а не к июлю, как было задумано изначально.