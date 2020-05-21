Президент России наградил медалью главу Администрации Башкирии

Владимир Путин подписал указ о вручении медали руководителю Администрации Главы Башкирии Александру Сидякину. Политик будет награжден медалью «За заслуги перед Отечеством II степени». Такая награда выдаётся за многолетнюю добросовестную работу.

С 2018 года Александр Сидякин работает в Аппарате Правительства РБ. За несколько лет депутат достиг многих трудовых успехов. До работы в Правительстве Башкирии Сидякин был первым зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Владимир Путин этим же указом наградил ещё одного почетного работника Башкирии. Звание «Заслуженного работника пищевой индустрии РФ» получила директор по закупу сырья АО «Белебеевский ордена "Знак Почета" Молочный Комбинат» Ольга Линкевич. Продукция данного предприятия реализуется по всей России в 250 городах.