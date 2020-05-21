Американская компания предсказала рост внутренней миграции в России

Из-за пандемии коронавируса пошатнулась экономика многих стран. В России из-за ухудшения экономического положения может увеличиться внутренняя миграция. Такой прогноз дали специалисты рейтингового агентства Moody's Investors Service.

России может грозить ускорение внутренней миграции. Прежде всего люди будут уезжать из регионов с низкими доходами. Возможен отток населения из маленьких городов в более крупные. Низкие доходы, слабая система социальной поддержки, неразвитая инфраструктура – всё это может стать причиной миграции многих граждан.

Эксперты считают, что наиболее мощный отток населения в ближайшие два года будет в Башкирии, Нижегородской, Омской, Самарской областях и Чувашии. В группу риска также входят Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Коми. В этих регионах развиваются программы поддержки, инфраструктура, поэтому специалисты надеются, что миграционный поток будет небольшим.