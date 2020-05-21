В Башкирии вытащили из банкротства лесные предприятия

В республике идёт активная поддержка лесных производств Башкирии. Так, на «Промышленном часе» обсуждались проблемы именно этой отрасли. Радий Хабиров сообщил, что некоторые предприятия были на грани банкротства.

Предприятия, которые входили в группу «Башлеспром» оказались почти банкротами из-за неэффективного менеджмента. Радий Хабиров отметил, что был найден инвестор, который готов выплатить весь долг за аренду лесных участков. Это позволит дальше развивать лесное производство в республике.

Сегодня у нас появился якорный инвестор, который согласился выплатить весь накопившийся долг за аренду лесных участков и развивать наши предприятия. Радий Хабиров, Глава Башкирии

Из простоя уже вышел крупный Уфимский фанерно-плитный комбинат, а очереди на запуск ждёт производственная площадка в Белорецке. В республике придерживаются серьёзной цели – сохранить сырьевую базу и кадровый потенциал. В частности, данным вопросом усиленно занимается бизнесмен Вадим Согияйнен, учредитель компании «Уральский лес».