ВОЗ: миру грозит вторая волна коронавируса

Опасность пандемии коронавируса ещё не миновала. Возможна и вторая волна эпидемии. Об этом сообщили представители ВОЗ.

В регионах, где карантинные меры ослабляются, населению нужно осознать, что эпидемия коронавируса ещё не отступила. Везде, где прошла первая волна заболевания, есть риск повторной волны, предупреждают эксперты ВОЗ. Тяжело сидеть в карантине, но эпидемиологическая ситуация в стране важнее.