В Башкирию впервые прилетят застрявшие туристы из США

Власти Башкирии продолжают помогать застрявшим из-за пандемии туристам. Так, в республику впервые прилетят путешественники из США. Жители Башкирии смогут вернуться обратно прямым рейсом через Москву.
Рейс Нью-Йорк – Москва – Уфа запланирован на 23 мая. В Россию из США уже прилетели не менее пяти рейсов, однако почти все путешественники были из Москвы, Санкт-Петербурга и центральных регионов страны. Более того, в основном в РФ возвращались несовершеннолетние, старики или люди, которые находили на лечении в США.
Рейс с туристами из Башкирии впервые вернётся на родину. Лайнер приземлится в Шереметьево, и уже оттуда в разные регионы страны отправятся специальные аэробусы. Также 23 мая в Башкирию прилетят туристы из Гоа.
Фото: Интернет.