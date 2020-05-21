В Башкирию впервые прилетят застрявшие туристы из США

Рейс Нью-Йорк – Москва – Уфа запланирован на 23 мая. В Россию из США уже прилетели не менее пяти рейсов, однако почти все путешественники были из Москвы, Санкт-Петербурга и центральных регионов страны. Более того, в основном в РФ возвращались несовершеннолетние, старики или люди, которые находили на лечении в США.