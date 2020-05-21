В России более 3 тыс. человек скончались от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные. В России за сутки зафиксировано 8849 новых случаев COVID-19. Общее количество заболевших за время пандемии – 317 554 человек.

Одновременно коронавирусом болеют 221 774 человек. За сутки зафиксировано выздоровление 7289 человек (за всё время – 92 681). Смертью закончились ещё 127 случаев заболевания (за всё время – 3099).

Во всём мире количество заразившихся коронавирусом составляет более 5 миллионов человек. По числу выявленных случаев Россия находится на втором месте. На первом по прежнему остается США (1,551 млн человек), а на третьем теперь Бразилия (291,5 тыс.).