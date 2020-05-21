Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе санаториев

Роспотребнадзор рекомендует размещать отдыхающих в санаториях по одному в номере. Исключение сделали только для семей. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаториев.

Ранее стало известно, что санатории в России будут готовы встречать своих посетителей. После пандемии коронавируса требования к работе санаторно-курортных учреждений будут ужесточены. Это делается в целях профилактики распространения эпидемии.

Одним из требований к работе санаториев стало размещение в номерах только по одному человеку. Исключение сделали только семьям, которые прибыли отдыхать вместе. Что касается сотрудников санаториев, то к работе допускаются только те, у которых есть справка об отсутствии COVID-19 . Справка должна быть получена сотрудником не ранее чем за неделю до выхода на работу.