Сбежавший с места ДТП депутат из Башкирии исключен из партии «Единая Россия»

Депутат Хамит Файзрахманов исключен из партии «Единая Россия». Такое решение было принято после того, как он устроил ДТП в Аскинском районе и сбежал с места происшествия. Предположительно, в момент аварии мужчина был пьян.
Этот инцидент привлек внимание главы Башкирии Радия Хабирова. Он потребовал исключить Файзрахманова из рядов партии. Сегодня же партийная комиссия по этике приняла решение не в пользу депутата.
Напомним, ДТП произошло накануне с участием двух иномарок — Toyota Land Cruiser и Lexus. Машины вылетели в кювет. В одной из них находился местный депутат Хамит Файзрахманов. В ДТП пострадала девушка, ей потребовалась помощь медиков. В местных пабликах появилась информация о том, что якобы депутат был в нетрезвом состоянии и покинул место ДТП. В ГИБДД Башкирии по факту автоаварии проводится проверка.