Сбежавший с места ДТП депутат из Башкирии исключен из партии «Единая Россия»

Напомним, ДТП произошло накануне с участием двух иномарок — Toyota Land Cruiser и Lexus. Машины вылетели в кювет. В одной из них находился местный депутат Хамит Файзрахманов. В ДТП пострадала девушка, ей потребовалась помощь медиков. В местных пабликах появилась информация о том, что якобы депутат был в нетрезвом состоянии и покинул место ДТП. В ГИБДД Башкирии по факту автоаварии проводится проверка.