Радий Хабиров запретил мигрантам ходить в мечети на Уразу-Байрам

На них особый контроль. В Салаватском районе есть очаг. Живут в соседней области, заразили у нас. В Уфе тоже был. Поэтому подчеркиваю, что нужен контроль за жителями из мусульманских республик. Они точно захотят прийти в мечеть. Нужно сделать так, чтобы этого не произошло.

Радий Хабиров, Глава Башкирии