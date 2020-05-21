Радий Хабиров запретил мигрантам ходить в мечети на Уразу-Байрам

Радий Хабиров попросил мусульман Башкирии не собираться в мечетях на Уразу-Байрам. Особенно это касается мигрантов из мусульманских стран, которые приехали в Россию на заработки.
В Башкирии 24 мая празднуют окончание поста и Уразу-байрам. Традиционно в этот праздник тысячи верующих собираются в мечетях, но в этом году из-за пандемии коронавируса все мероприятия пройдут дома.
Однако Радий Хабиров видит опасность в мигрантах из других стран. Именно они, по его словам, могут пойти в мечети несмотря на запреты, что приведет к серьезным вспышкам инфекции.