Стало известно, когда жители Башкирии смогут ездить на кладбища

День поминовения в Башкирии, который учредил глава республики Радий Хабиров, перенесен на 6 июня. Об этом он сообщил на оперативном совещании в Правительстве РБ. Ранее «родительский день» должен был пройти в мае, но из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в Башкирии он был перенесен на неизвестный срок.

Радий Хабиров поручил профильным ведомствам организовать на кладбищах в этот день полную санитарную безопасность, а также потребовал сформировать маршруты для автобусов, которые будут перевозить желающих. Глава отметил, что выбранная дата 6 июня устанавливается только в 2020 году. Далее День поминовения будет проходить, как и предполагалось, 2 мая.