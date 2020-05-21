«Я не буду смотреть на заслуги»: Радий Хабиров жестко раскритиковал главврачей Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров остался недоволен тем, как оказывается медицинская помощь больным во время пандемии коронавируса. По его словам, до него доходит информация о том, что пациенты не могут попасть на прием к специалистам.
Руководитель региона жестко пригрозил главным врачам тех больниц, в которых есть перебои с лечением пациентов, увольнением. По словам Хабирова, медиков не спасут даже былые заслуги. Он поручил Минздраву Башкирии взять ситуацию под контроль и навести порядок там, где он необходим.