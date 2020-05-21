«Я не буду смотреть на заслуги»: Радий Хабиров жестко раскритиковал главврачей Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров остался недоволен тем, как оказывается медицинская помощь больным во время пандемии коронавируса. По его словам, до него доходит информация о том, что пациенты не могут попасть на прием к специалистам. 

Руководитель региона жестко пригрозил главным врачам тех больниц, в которых есть перебои с лечением пациентов, увольнением. По словам Хабирова, медиков не спасут даже былые заслуги. Он поручил Минздраву Башкирии взять ситуацию под контроль и навести порядок там, где он необходим.

«До меня постоянно доходит информация, что люди не могут попасть на прием к врачам. Ситуация сложная, я не буду эпитеты приводить, какие обычно высказываю. Но ребенка 6-летнего мотают по трем больницам, когда пожилые люди не могут попасть. Медицину сейчас настраиваем на то, чтобы планово все проходили лечение. Я понимаю, что и в маршрутизации. Но я не понимаю, что ребенка мотают по больницам. Я предупреждаю главврачей, я буду вас менять, без учета заслуг. Информация, которая поступает, очень печальная»

Радий Хабиров, глава Башкирии