Житель Башкирии не смог выбраться из горящего дома и погиб

19 мая в Миякинском районе произошла серьёзная трагедия. Огнём охватило жилой дом в деревне Зириклы. К сожалению, в пожаре есть погибшие.

Пожарная команда оперативно прибыла на место происшествия. При осмотре сгоревшего дома было обнаружено тело мужчины. Сотрудники регионального МЧС сообщают, что при жизни погибший не мог передвигаться самостоятельно.

Предварительной причиной пожара считают неосторожное обращение с огнём при курении. По факту трагической гибели мужчины проводится проверка. Точную причину возгорания установит дознаватель МЧС.