У древних жителей Сибири обнаружены гены американских индейцев

Генетические исследования останков охотников в районе озера Байкал показали родство древних сибиряков с жителями Евразии. Кроме этого, исследователи обнаружили общие корни у жителей Сибири и у американских индейцев. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Люди жили в районе озера Байкал ещё в древние времена. Они оставили после себя богатое археологическое наследство. В новом исследовании немецкие учёные изучили 19 геномов человека, проживающего на Байкале. С помощью молекулярной биологии был восстановлен геном человека, который жил на Байкале 14 тысяч лет тому назад. В геномах древнего жителя Сибири были найдены признаки сибирской и американской популяций. Таким образом, древний житель Байкала является древнейшим, известнейшим на сегодняшний момент носителем генов американских индейцев.