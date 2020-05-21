Житель Башкирии обиделся на друзей и поджег их дом

Вчера, 20 мая, около четырех часов утра в полицию обратилась жительница села Тарабердино. Женщина сообщила, что их дом попытались поджечь. Сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на след подозреваемого.

46-летняя жительница села и домочадцы смогли самостоятельно потушить огонь. По сообщениям пресс-службы МВД по РБ, в огне никто не пострадал. На территории участка полицейские обнаружили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и спички.

Полицейские нашли предполагаемого поджигателя. Им оказался ранее судимый 25-летний житель села Матвеево. Оказалось, между пострадавшими и поджигателем был бытовой конфликт, который мужчина пытался разрешить крайне радикальным способом.