Путин: ЕГЭ в России начнется 29 июня

Владимир Путин обозначил дату начала ЕГЭ в России. Экзамены для 11-классников начнутся 29 июня.

Президент России на очередном совещании коснулся вопроса проведения ЕГЭ в России. Если раньше дата была не определена, то сейчас все стало понятнее. Экзамены для выпускников начнутся 29 июня.

Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня Владимир Путин, Президент России

В связи с коронавирусной инфекцией в последний месяц обстановка для выпускников школ была накаленной. С ОГЭ для 9-классников сразу все стало понятно, а с ЕГЭ - нет.

Однако школьники смогут пройти экзаменационные испытания, оценить знания и поступить в вузы. Во время процедуры будут соблюдены все санитарные процедуры. Расписание экзаменов станет известно позже.