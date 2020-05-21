Путин: ЕГЭ в России начнется 29 июня

Владимир Путин обозначил дату начала ЕГЭ в России. Экзамены для 11-классников начнутся 29 июня.
Президент России на очередном совещании коснулся вопроса проведения ЕГЭ в России. Если раньше дата была не определена, то сейчас все стало понятнее. Экзамены для выпускников начнутся 29 июня.
В связи с коронавирусной инфекцией в последний месяц обстановка для выпускников школ была накаленной. С ОГЭ для 9-классников сразу все стало понятно, а с ЕГЭ - нет.
Однако школьники смогут пройти экзаменационные испытания, оценить знания и поступить в вузы. Во время процедуры будут соблюдены все санитарные процедуры. Расписание экзаменов станет известно позже.
Путин также подчеркнул, что ЕГЭ за прошедшие годы все-таки "стал эффективным механизмом объективной оценки знаний". Все выпускники школ в этом году в порядке исключения получат аттестаты без экзаменов. ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в вузы.