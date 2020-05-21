Путин отменил военный призыв в 2020 году для абитуриентов

Военная служба подождет. В этом году абитуриенты смогут спокойно поступить в университеты. Владимир Путин отменил во время очередного совещания своим указом эту обязанность для молодых людей в 2020 году.

Все дело в том, что сроки поступления из-за коронавируса в России сдвинулись. Раньше у молодых ребят было своеобразное "окно" - лето, во время которого решалась их судьба. Если они не поступали в вузы, то уходили в армию, так как практически всем выпускникам школ сейчас 18 лет.