Путин отменил военный призыв в 2020 году для абитуриентов

Владимир Путин распорядился отменить военный призыв для поступающих в высшие университеты. Такое в России случается впервые.
Военная служба подождет. В этом году абитуриенты смогут спокойно поступить в университеты. Владимир Путин отменил во время очередного совещания своим указом эту обязанность для молодых людей в 2020 году.
Все дело в том, что сроки поступления из-за коронавируса в России сдвинулись. Раньше у молодых ребят было своеобразное "окно" - лето, во время которого решалась их судьба. Если они не поступали в вузы, то уходили в армию, так как практически всем выпускникам школ сейчас 18 лет.
Из-за сдвига сроков сдачи ЕГЭ и получения дипломов появилась вероятность, что у ребят не будет возможности поступить в университеты.
Кстати, Владимир Путин также обозначил дату начала ЕГЭ в России. Экзамены для 11-классников начнутся 29 июня.