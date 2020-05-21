Житель Башкирии с психическим расстройством зверски убил свою семью

В Кугарчинском районе произошла шокирующая трагедия. 26-летний местный житель зверски убил своих родителей и брата. О содеянном он сообщил лично, позвонив в полицейский участок.

Следствие установило, что 5 июля 2019 года молодой человек вооружился ножом и напал на семью. Жертвами преступника стали 53-летняя мама и 30-летний брат. Раненный 59-летний отец пытался сбежать от обезумевшего сына, но был настигнут на соседнем участке.

Все пострадавшие скончались на месте от полученных травм. Экспертиза показала, что и в момент преступления, и в настоящее время убийца имел психическое расстройство, которое и спровоцировало его на страшный поступок. Молодой парень помещён в специализированную клинику на принудительное лечение.