В Чишминском районе появятся семь новых ФАПов

Семь мобильных ФАПов откроют и смонтируют на этой неделе в Чишминском районе Башкирии. Они оборудуются по новым стандартам: сельская медицина не должна уступать по качеству в больших мегаполисах. Каждый ФАП – из быстровозводимых конструкций, на их сборку нужно два-три дня, после чего в течение недели в них устанавливается оборудование.

Пенсионерка Зайтуна Исмагилова – частый гость Уразбахтинского ФАПа в Чишминском районе. Рассказывает, что чувствует себя хорошо, но обращается к медикам в целях профилактики и советуется, как укреплять здоровье. Радостное известие об открытии нового медпункта уже успели обсудить с семьей и соседями.

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Равиля Назарова работает здесь уже 40 лет. Все это время медпункт находился в этих двух комнатах, здесь не было отопления. Специалист считает, что оснащение новых ФАПов может вывести сельскую медицину на новый уровень и привлечь новых сотрудников.

Главная цель программы по оснащению ФАПами районов – чтобы сельская медицина стала не хуже городской. Из федерального бюджета выделено 270 млн рублей на закупку ФАПов и врачебных амбулаторий. Средства направляются и на современное медицинское оборудование.