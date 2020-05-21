В Башкирии осудят директора лагеря, в котором трагически погиб подросток

В детском лагере «Чайка» в июне 2019 года произошло страшное событие. 15-летний подросток трагически скончался из-за халатности руководства базы отдыха. Суд вынес обвинительный приговор директору лагеря.

Руководитель детского учреждения привлек 23 школьников и учащихся колледжа к подготовке территории к летнему сезону. Однако директор не обеспечил нормы охраны труда и не оформил трудовой договор с ребятами. В июне трое восьмиклассников без присмотра взрослых обустраивали волейбольную площадку, когда один из подростков не удержал металлическую мачту, которая упала на другого ребёнка.

15-летний мальчик скончался на месте от полученных травм. Руководство лагеря не признало свою вину, однако суд посчитал директора и его заместителя виновными в трагедии. Также с руководства базы отдыха была взыскана зарплата в пользу подростков на общую сумму более 260 тысяч рублей.