В Китае рассказали, как не допустить вторую волну коронавируса

Страны мира сейчас проходят разную стадию коронавируса. Человечество должно быть готово к тому, что COVID-19 будет возникать периодически даже после всех принятых мер. Об этом рассказал китайский учёный Чжан Вэньхун.

Несмотря на все меры профилактики против коронавируса, в будущем будут встречаться переносчики инфекции. Специфика этого вируса в том, что у него много бессимптомных носителей. Их трудно выявить без теста. Все страны мира должны быть готовы к такому развитию событий, а вторая волна эпидемии – дело возможное.

Китайский эксперт ещё раз напомнил о таких важных моментах, как мытьё рук, соблюдение социальной дистанции, ношение масок. О второй волне коронавируса предупреждают и представители ВОЗ. Существует мнение, что в будущем COVID-19 останется сезонный вирусом, как грипп или ОРВИ.