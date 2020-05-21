В Башкирии задавленного трактором мужчину обвинили в пьянстве

Минувшим летом в городе Белебей произошла трагедия, унесшая жизнь молодого мужчины. Погибший занимался ремонтом своей машины, когда вдруг на него наехал трактор. Парня спасти не удалось: он скончался от полученных травм до приезда «скорой помощи».
Во время расследования начали появляться новые обстоятельства дела, с которыми мать погибшего категорически не согласна. Так, например, по некоторым данным погибший был пьян в момент наезда на него.
Тогда за рулем трактора был местный житель. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина буквально протаранил припаркованный автомобиль, а осознав, что случилось, спешно покинул место трагедии.Сегодня, после долгого расследования, суд вынес свое решение: обвиняемый приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы.На заседании присутствовали родственники обеих сторон. Присутствовавшие в суде корреспонденты Башкирского Спутникового Телевидения сообщают, что между женщинами возник конфликт. Матери мужчин были не согласны с решением суда.Известно, что у водителя трактора остались три маленьких дочек и жена. По словам его матери, вся эта ситуация тяжело дается для осознания. «Не могу видеть сына таким», - вздыхает женщина.
Напомним, 26 июня 2019 года 30-летний местный житель, двигаясь по улице Интернациональной за рулём погрузчика «Амкодор», врезался в припаркованный автомобиль «ВАЗ-2112». В результате наезда 23-летний мужчина, ремонтировавший автомобиль, был придавлен между легковой машиной и воротами гаража. Он погиб на месте происшествия. Водитель погрузчика с места аварии скрылся. В ходе розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД нашли спецтехнику на улице Фурманова. Водитель был установлен и задержан с признаками алкогольного опьянения. Тогда он отказался проходить медосвидетельствование.