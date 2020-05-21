В Башкирии два корпуса Белорецкой ЦРБ закрыли на карантин

По согласованию с Роспотребнадзором производится выписка пациентов педиатрического корпуса. Производится дезинфекция. На завтра запланирована заключительная дезинфекция, и на работу выйдут сотрудники, которые не имели контакт с данными пациентами. Всех пациентов и сотрудников с положительным результатом перевели на амбулаторное лечение или в госпитали.

Виктор Чубик, и.о. главного врача Белорецкой ЦРКБ