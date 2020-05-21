В Башкирии два корпуса Белорецкой ЦРБ закрыли на карантин

В республике продолжают выявлять зараженных коронавирусом. Число заболевших в регионе продолжает расти. За минувшие сутки выявлено 89 случаев инфицирования.
Всего 2424 местным жителям поставлен диагноз COVID-19. В стационарах на лечении находятся 694 больных. Выздоровело 792 человека.
В тяжелом находятся состоянии 27 пациентов, на ИВЛ – 9 человек. 920 человек имеют легкую форму заболевания и проходят лечение амбулаторно. Всего же по России за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 8 849 человек в 84 регионах.
Добавим, что 19 мая в Башкирии закрыли на карантин Белорецкую центральную районную больницу. Ограничительные мероприятия коснулись двух корпусов больничного городка. Вход на территорию медучреждения для посетителей запрещен.