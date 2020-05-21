Радий Хабиров призвал не собираться вместе на День пограничника

Сегодня, 21 мая, состоялась видеоконференция по недопущению распространения коронавируса в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров призвал сослуживцев не собираться в День пограничника. Праздник будет проходить 28 мая.

Руководитель региона отметил, что собираться в праздник в этом году большими группами нельзя. А в случае сбора необходимо соблюдать меры защиты. Радий Хабиров попросил мужчин, отслуживших в пограничных войсках, отнестись к ограничениям с пониманием.

28 мая, в День пограничника, есть традиция встречаться вместе у отслуживших в пограничных войсках, вспоминать армейские годы, свою молодость. Замечательная традиция. Тем не менее, 28 мая в этом году я прошу этого не делать. Чтобы не было массовых походов к памятникам, как это обычно бывает. Мы просим именно в этом году не собираться, один раз. Это очень серьезный вопрос. Потому что это тысячи молодых и уже не очень молодых ребят. Конечно, им хочется в этот день вспомнить свою молодость и службу, но мы должны убедить людей не делать этого в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

В свою очередь, Радий Хабиров не имел ввиду отмену профессионального праздника. День пограничника состоится обязательно, однако с соблюдением антикоронавирусных мер.

Фото: Интернет.