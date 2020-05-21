Радий Хабиров призвал не собираться вместе на День пограничника

Сегодня, 21 мая, состоялась видеоконференция по недопущению распространения коронавируса в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров призвал сослуживцев не собираться в День пограничника. Праздник будет проходить 28 мая.
Руководитель региона отметил, что собираться в праздник в этом году большими группами нельзя. А в случае сбора необходимо соблюдать меры защиты. Радий Хабиров попросил мужчин, отслуживших в пограничных войсках, отнестись к ограничениям с пониманием.
В свою очередь, Радий Хабиров не имел ввиду отмену профессионального праздника. День пограничника состоится обязательно, однако с соблюдением антикоронавирусных мер.
Фото: Интернет.