«Спасибо Радию Хабирову»: в Башкирии из обсерватора выписалась очередная пария вахтовиков

Для 180 вахтовиков с Чаяндинского месторождения закончилась двухнедельная обсервация на базе санатория «Карагай» в Мечетлинском районе. У рабочих при заезде и на десятый день пребывания были взяты анализы на COVID-19. Результаты у всех оказались отрицательными.

За вахтовиками было организовано круглосуточное медицинское наблюдение. Дважды в день им измеряли температуру. Люди разъехались по домам в хорошем настроении и выразили желание вернуться в санаторий ещё раз, но уже на отдых и оздоровление всей семьей.