Стало известно о состоянии жительницы Башкирии, пострадавшей в ДТП из-за депутата

Изгнан с позором. Сегодня депутата совета Аскинского района исключили из Единой России. Причина – серьезное ДТП и побег с места аварии.
Авария произошла в самом центре Аскино. По словам очевидцев, Хамит Файзрахманов, он же депутат Аскинского совета, летел на высокой скорости по этой улице. Когда его Lexus вышел на встречную полосу для обгона, Land Cruiser уже завершал маневр. Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели в кювет. За рулем Land Cruiser находилась мать троих сыновей Олеся Фагамова. Кстати, один из них стал свидетелем аварии. Мальчик до сих пор отходит от шока.
Олеся возвращалась из магазина. Когда произошла авария, она поворачивала во двор своего дома, где ее ждали дети. Единственное, что запомнила, – черную точку вдалеке, которая за долю секунды превратилась в трехтонную махину, летящую прямо в нее.
Женщину госпитализировали с травмами средней тяжести. Сейчас она находится в центральной районной больнице. Врачи дают положительные прогнозы.
Супруг Олеси – Фидан Фагамов – прибыл на место аварии через 10 минут после звонка сына. В водителе «Лексуса» мужчина сразу узнал местного бизнесмена и по совместительству депутата Аскинского совета Хамита Файзрахманова. И не ему одному показалось, что водитель был пьян.
Хамит Файзрахманов скрылся с места ДТП еще до приезда сотрудников ГИБДД. Это видели и очевидцы, и фельдшеры скорой помощи. По предварительной информации, депутат был пьян, в этот день он мог возвращаться с вечеринки. Кстати, сегодня после заседания партийной комиссии по этике Файзрахманов был исключен из рядов «Единой России».
В «Единой России» добавили, что проверят все обстоятельства вступления в партию Хамита Файзрахманова и всю его подноготную за все время его пребывания в партии. Сегодня на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров заявил, что от таких деятелей нужно избавляться сразу.
Сегодня беглеца нашли, его искали сутки. Как выяснилось, он скрывался дома. Днем Файзрахманова доставили в Аскинский отдел МВД, составили протокол и отпустили. Завтра у чиновника назначено судебное заседание, где его, скорее всего, лишат водительских прав. А вот доказать, был ли депутат на момент аварии пьян, уже будет невозможно.