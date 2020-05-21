Стало известно о состоянии жительницы Башкирии, пострадавшей в ДТП из-за депутата

Изгнан с позором. Сегодня депутата совета Аскинского района исключили из Единой России. Причина – серьезное ДТП и побег с места аварии.

Авария произошла в самом центре Аскино. По словам очевидцев, Хамит Файзрахманов, он же депутат Аскинского совета, летел на высокой скорости по этой улице. Когда его Lexus вышел на встречную полосу для обгона, Land Cruiser уже завершал маневр. Удар был такой силы, что оба автомобиля вылетели в кювет. За рулем Land Cruiser находилась мать троих сыновей Олеся Фагамова. Кстати, один из них стал свидетелем аварии. Мальчик до сих пор отходит от шока.

Очень страшно было, когда мама перевернулась. Тогда вся жизнь перед глазами пролетела. Ислам Фагамов, сын пострадавшей

Олеся возвращалась из магазина. Когда произошла авария, она поворачивала во двор своего дома, где ее ждали дети. Единственное, что запомнила, – черную точку вдалеке, которая за долю секунды превратилась в трехтонную махину, летящую прямо в нее.

Черное пятно увидела, и оно врезалось в меня. Меня развернуло в обратную сторону, и потом я кувыркалась в кювет, несколько раз перевернулась. Когда я вышла, машину увидела, я уже спросила, есть ли там живые. Олеся Фагамова, пострадавшая

Женщину госпитализировали с травмами средней тяжести. Сейчас она находится в центральной районной больнице. Врачи дают положительные прогнозы.

У нее состояние уже ближе к удовлетворительному, но появились опять же жалобы на головные боли, что соответствует сотрясению головного мозга. И жалобы на боли в левом плече, суставе. Виктор Куртеев, заведующий хирургическим отделением центральной районной больницы с. Аскино

Супруг Олеси – Фидан Фагамов – прибыл на место аварии через 10 минут после звонка сына. В водителе «Лексуса» мужчина сразу узнал местного бизнесмена и по совместительству депутата Аскинского совета Хамита Файзрахманова. И не ему одному показалось, что водитель был пьян.

Здесь очень много народу собралось. Все говорили, что невозможно было подойти к нему, что несет перегаром. Фидан Фагамов, муж пострадавшей

Хамит Файзрахманов скрылся с места ДТП еще до приезда сотрудников ГИБДД. Это видели и очевидцы, и фельдшеры скорой помощи. По предварительной информации, депутат был пьян, в этот день он мог возвращаться с вечеринки. Кстати, сегодня после заседания партийной комиссии по этике Файзрахманов был исключен из рядов «Единой России».

Мы не стали дожидаться результатов расследования правоохранительных органов и ГИБДД. Потому что сам факт оставления человека, который нуждался в медицинской помощи, уже дискредитирует и этого члена партии и партию в целом. Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»

В «Единой России» добавили, что проверят все обстоятельства вступления в партию Хамита Файзрахманова и всю его подноготную за все время его пребывания в партии. Сегодня на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров заявил, что от таких деятелей нужно избавляться сразу.