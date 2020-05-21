В Башкирии трактористу, задавившему мужчину, уменьшили тюремный срок

Водителю погрузчика, из-за которого погиб 24-летний мужчина в Белебее, уменьшили срок наказания. Заседание прошло сегодня в Верховном суде Уфы. Апелляцию подавала защита подсудимого, ранее обвиняемому назначали лишение свободы сроком в 4 года.
Главное доказательство запечатлела камера видеонаблюдения. Её незадолго до аварии попросил установить сам погибший. На кадрах июнь прошлого года. Белебей. За рулём погрузчика нетрезвый Игорь Акимов врезается в легковушку. Под припаркованным автомобилем придавленным остаётся Павел Чупраков, пока еще живой. Но виновник аварии уезжает с места ДТП, обрекая мужчину на смерть.
Суд в Белебее был в феврале этого года. Тогда водителю погрузчика Игорю Акимову назначили 4 года лишения свободы. Сторона обвиняемого подала апелляцию. На заседание пришли мать, жена и адвокат подсудимого.
Сторона обвиняемого считает, что погибший на момент ДТП был пьян, да и машина вовсе стояла аж на проезжей части – это со слов защиты Акимова. Но вот лично комментировать свою позицию адвокат не стала. Ни до, ни после заседания.
А вот обвиняемый будто и не был пьян. Несмотря на проведённую экспертизу, несмотря на показания свидетелей, которые выступали ранее.
Вместо 4 лет лишения свободы Игорь Акимов сегодня получил меньше: общий срок отбывания наказания составил 3 года и 10 месяцев. Мама погибшего считает: этого мало за смерть её сына. Она намерена бороться дальше. За неделю до трагедии Павел Чупраков отметил свой последний день рождения. Ему исполнилось 24 года. У него остался маленький сын, который постоянно вспоминает папу.