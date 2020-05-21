В Башкирии трактористу, задавившему мужчину, уменьшили тюремный срок

Водителю погрузчика, из-за которого погиб 24-летний мужчина в Белебее, уменьшили срок наказания. Заседание прошло сегодня в Верховном суде Уфы. Апелляцию подавала защита подсудимого, ранее обвиняемому назначали лишение свободы сроком в 4 года.

Главное доказательство запечатлела камера видеонаблюдения. Её незадолго до аварии попросил установить сам погибший. На кадрах июнь прошлого года. Белебей. За рулём погрузчика нетрезвый Игорь Акимов врезается в легковушку. Под припаркованным автомобилем придавленным остаётся Павел Чупраков, пока еще живой. Но виновник аварии уезжает с места ДТП, обрекая мужчину на смерть.

Уже год прошёл, но мы каждую неделю ездим на кладбище. Рассказываем новости, что у нас произошло за неделю. Но мы пока не готовы его отпустить. Он для нас очень дорогой ребенок. Светлана Чупракова, мама погибшего

Суд в Белебее был в феврале этого года. Тогда водителю погрузчика Игорю Акимову назначили 4 года лишения свободы. Сторона обвиняемого подала апелляцию. На заседание пришли мать, жена и адвокат подсудимого.

Вы думаете, мне легко видеть сына там? Да, ситуация сложная, но он не убийца. Тамара Акимова, мать обвиняемого

Сторона обвиняемого считает, что погибший на момент ДТП был пьян, да и машина вовсе стояла аж на проезжей части – это со слов защиты Акимова. Но вот лично комментировать свою позицию адвокат не стала. Ни до, ни после заседания.

А вот обвиняемый будто и не был пьян. Несмотря на проведённую экспертизу, несмотря на показания свидетелей, которые выступали ранее.

Когда будет получено судебное решение, там уже будет видно и понятно, в связи с чем суд пришел к такому выводу, почему алкогольное состояние не подтвердилось, по мнению суда апелляционной инстанции. Николай Кархалёв, прокурор апелляционного отдела Верховного суда Республики Башкортостан