В Башкирии вновь заработал Булгаковский рынок, закрытый за нарушение санитарных правил

Четыре штрафа могут получить Булгаковские торговые ряды за неисполнение санитарных правил. Нарушения были выявлены ещё неделю назад: тогда в масках и перчатках были лишь 70 процентов посетителей, а 10 процентов персонала не соблюдали предписанный во время пандемии масочный режим. Однако все обошлось предупреждением, и объект оставался под контролем.

Антисептики, перчатки и средства для санобработки. Отныне необходимые атрибуты рабочего места продавцов. Накануне торговые ряды в Булгаково были закрыты за несоблюдение масочного режима как покупателями, так и сотрудниками. В подобных торговых комплексах могут функционировать только киоски с товарами первой необходимости – это продуктовые магазины и аптеки. Но некоторые поспешили нарушить правила, за что и поплатятся.

Обязательным условием для работы всех продуктовых рынков является и присутствие разметки для социальной дистанции. Но из-за ее отсутствия этот торговый комплекс накануне утром приостановил свою деятельность. Меньше суток потребовалось для исправления недочетов.

Сейчас мы исправили ситуацию, дистанционную разметку нанесли везде. Часть арендаторов закрылась, которым запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность. Все замечания устранены. Артур Каримов, представитель торгового комплекса

Несколько раз в день проводится дезинфекция всей территории рынка. Каждые три часа у продавцов измеряют температуру. Некоторые торговые точки заботятся о посетителях: перчатки и антисептики прямо на входе.

Сейчас в республике насчитывается приблизительно 44 тысячи торговых объектов, из них порядка 13 тысяч было проверено за последний месяц. Выявлено 143 нарушения.