В Башкирии вновь заработал Булгаковский рынок, закрытый за нарушение санитарных правил

Четыре штрафа могут получить Булгаковские торговые ряды за неисполнение санитарных правил. Нарушения были выявлены ещё неделю назад: тогда в масках и перчатках были лишь 70 процентов посетителей, а 10 процентов персонала не соблюдали предписанный во время пандемии масочный режим. Однако все обошлось предупреждением, и объект оставался под контролем.
Антисептики, перчатки и средства для санобработки. Отныне необходимые атрибуты рабочего места продавцов. Накануне торговые ряды в Булгаково были закрыты за несоблюдение масочного режима как покупателями, так и сотрудниками. В подобных торговых комплексах могут функционировать только киоски с товарами первой необходимости – это продуктовые магазины и аптеки. Но некоторые поспешили нарушить правила, за что и поплатятся.
Обязательным условием для работы всех продуктовых рынков является и присутствие разметки для социальной дистанции. Но из-за ее отсутствия этот торговый комплекс накануне утром приостановил свою деятельность. Меньше суток потребовалось для исправления недочетов.
Несколько раз в день проводится дезинфекция всей территории рынка. Каждые три часа у продавцов измеряют температуру. Некоторые торговые точки заботятся о посетителях: перчатки и антисептики прямо на входе.
Сейчас в республике насчитывается приблизительно 44 тысячи торговых объектов, из них порядка 13 тысяч было проверено за последний месяц. Выявлено 143 нарушения.
В Башкортостане работают 63 мобильные бригады, в которые входят специалисты территориального отдела Госкомитета по торговле, представители администрации города и сотрудники правоохранительных органов. Штрафы за несоблюдение правил достаточно серьёзные: для граждан они могут достигать 30 тысяч, для индивидуальных предпринимателей – 50, для юридических лиц – 300 тысяч рублей. За повторные нарушения рынок могут закрыть и привлечь к административной ответственности уже руководство.