В Башкирии пьяный водитель устроил серьёзное ДТП

в Гафурийском районе Башкирии произошло серьёзное ДТП с пострадавшими. Водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и врезался в дерево. По предварительной информации, автолюбитель был пьян.

31-летний местный житель сел за руль после того, как немного выпил. На повороте трассы Белое Озеро – Табынск он не справился с управлением и слетел в кювет. Там водитель врезался в дерево.

Водитель и 29-летний пассажир получили серьёзные травмы. Сотрудники ГИБДД выяснили, что в крови водитель был алкоголь. А три года назад автолюбителя лишили водительских прав.