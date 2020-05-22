Президент России опроверг слухи о переходе на дистанционное образование

В последнее время часто можно услышать, что дистанционное образование заменит традиционное. Владимир Путин назвал такие слухи провокацией. Никакое дистанционное образование не заменит живого общения и командной атмосферы в учебных заведениях.

В связи с пандемией коронавируса высшие учебные заведения и школы давно перешли на дистанционное обучение. В последнее время стали появляться слухи, что такой формат образования заменит традиционное посещение школ и университетов. Владимир Путин поспешил опровергнуть такие слухи, назвав их откровенной провокацией.