Президент России опроверг слухи о переходе на дистанционное образование

В последнее время часто можно услышать, что дистанционное образование заменит традиционное. Владимир Путин назвал такие слухи провокацией. Никакое дистанционное образование не заменит живого общения и командной атмосферы в учебных заведениях.
В связи с пандемией коронавируса высшие учебные заведения и школы давно перешли на дистанционное обучение. В последнее время стали появляться слухи, что такой формат образования заменит традиционное посещение школ и университетов. Владимир Путин поспешил опровергнуть такие слухи, назвав их откровенной провокацией.
Учебные заведения не только дают знания молодому поколению, но и формируют их личность. Человек учится общаться, адаптируется в социуме, обучается различным навыкам коммуникации. Живое общение и командная работа формирует личность каждого ребёнка и взрослого человека. Поэтому дистанционное образование не сможет стать достойной заменой традиционного.