В Башкирии дети смогли предотвратить пожар

Вечером 21 мая в селе Михайловка Буздякского района произошёл небольшой пожар. Огнём охватило веранду жилого дома. Пожар помогли предотвратить дети.
Оказалось, дети 8 и 14 лет играли во дворе частного дома. В какой-то момент они услышали датчик пожарного извещателя и увидели дым. Ребята поспешили сообщить о пожаре родителям, которые находились в доме и успели вызвать пожарных.
Семья самостоятельно эвакуировалась из опасной зоны. Благодаря извещателю пожар удалось предотвратить быстро и оперативно. Причина возгорания будет установлена.
Фото: МЧС РБ.