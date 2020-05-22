В Башкирии появится завод по переработке семян за 120 млн рублей

В Абзелиловском районе появится завод по переработке семян. Стоимость проекта – 120 млн рублей. Новые инвестиционные предложения обсудили в Доме Республики на «Инвестиционный часе» в формате онлайн с Радием Хабировым.

Было отмечено, что строительство предприятия в Абзелиловском районе экономически необходимо, так как есть интерес к продукции со стороны китайских предприятий. Причём потенциальный спрос превышает производственные мощности.