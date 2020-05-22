Какие таблетки нельзя принимать при коронавирусе

Для снижения температуры больному коронавирусом нужно принимать парацетамол. Аспирин или анальгин принимать ни в коем случае нельзя. Об этом рассказала врач-невролог Ирина Вереютина.

Для снижения температуры у заражённого COVID-19 нужно использовать парацетамол. Такие препараты, как анальгин или аспирин, использовать нельзя. Кроме этого, врач Ирина Вереютина отметила, что у тяжелобольных коронавирусом есть неврологические симптомы – головная боль, головокружение.