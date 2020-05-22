В Уфе подросток угнал пассажирскую маршрутку

По предварительной информации, четверо друзей прогуливались по городу, когда заметили маршрутку с открытыми окнами. Младший из ребят залез в автобус, но не найдя ничего ценного, предложил друзьям прокатиться. За руль сел 15-летний ученик восьмого класса, который умеет водить.