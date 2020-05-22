«Одна история нам особенно запомнилась»: волонтеры Башкирии рассказали о работе во время пандемии

Когда нельзя не откликнуться. В нашей республике тысячи людей во время пандемии короновируса стали волонтерами, которые помогают нуждающимся. Ведь для многих простой поход в магазин стал сложной и опасной задачей.

Марина Таран из тех людей, кто не в остался в стороне, когда по миру ударила пандемия короновируса. На базе центра досуга «Тамыр», директором которого является Марина, уже работал волонтерский центр. Инициативные школьники помогали нуждающимся. Борьба с вирусом объединила людей всех поколений. В новый большой волонтерский штаб вошло 60 человек. Доставка продуктов, лекарств, вынос мусора. Решение обычных бытовых проблем для многих людей в эти дни – сложная задача.

Одна история нам особенно запомнилась. Это история связана с пожилой женщиной. Ей 85 лет. Она нас долго не отпускала. Говорит: я вам сейчас что-то принесу, а потом несет трехлитровую банку варенья. Марина Таран, директор центра досуга детей и подростков «Тамыр»

Заявки на помощь от людей поступают в колл-центр созданный при региональном исполкоме «Единой России». Ежедневно сюда поступает более 1000 звонков. Евгений Мельников лично обработал 3000 заявок.

Разного характера и тематики обращения. В основном, конечно, сводятся к адресной социальной помощи. Вопросы меняются по мере принятия новых нормативно правовых актов. Евгений Мельников, ответственный координатор колл-центра

Ильгиза и Байрас Султангалеевы – предприниматели и владельцы пекарни «Южная» в селе Старобалтачево. Еженедельно по 60 буханок свежеиспеченного хлеба из пекарни отправляются к пожилым людям Балтачевского района, оказавшимся в трудной ситуации.

Благотворительностью мы занимаемся уже год. Но в связи со сложившейся ситуацией решили заняться еще и волонтерством. Раздаем хлеб два раза в неделю по 30 булок. Ильгиза Султангалеева, предприниматель