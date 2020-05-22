В Башкирии нашли грабителя, укравшего 1,5 млн на глазах у глухонемой девочки

В феврале в селе Миловка произошло дерзкое ограбление. Неизвестный похитил из коттеджа одной из семей деньги и драгоценности. В момент преступления в доме находилась 15-летняя глухонемая девочка.

Напомним, неизвестный разбил окно коттеджа кувалдой и пробрался в дом, откуда вынес драгоценные вещи и деньги на 1,5 миллиона рублей. 15-летняя девочка была очень напугана и не смогла дать отпор грабителю. Поиск налётчика занял четыре месяца.

Грабителем оказался 26-летний житель деревни Подымалово. Единственная свидетельница опознала преступника. Было возбуждено уголовное дело, а пока выясняется причастность грабителя к другим аналогичным преступлениям.