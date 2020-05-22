В Стерлитамаке досрочно сдан в эксплуатацию участок дороги

Досрочно сданы первые объекты в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Башкортостане. В Стерлитамаке введен в эксплуатацию участок в полтора километра, где заменено дорожное полотно. Здесь же нанесли разметку из термопластика.
По данным Управления дорожного хозяйства республики, всего в Стерлитамаке отремонтируют 15,5 км дорог, реконструируют 2 перекрёстка с организацией кругового движения, заменят и установят 11 светофоров. В целом по республике планируют провести в нормативное состояние более 300 км дорог.
Дорожно-строительный сезон в республике стартовал уже в апреле, а благоприятная погода способствует опережению сроков выполнения работ. Участниками нацпроекта в 2020 году стали 7 муниципалитетов: Уфа, Стерлитамак, Салават, Иглинский, Ишимбайский, Стерлитамакский, Уфимский районы.