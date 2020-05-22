В Стерлитамаке досрочно сдан в эксплуатацию участок дороги

Досрочно сданы первые объекты в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Башкортостане. В Стерлитамаке введен в эксплуатацию участок в полтора километра, где заменено дорожное полотно. Здесь же нанесли разметку из термопластика.