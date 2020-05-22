Стало известно, куда больше всего хотят поступать российские абитуриенты

Самый желанный факультет у российских выпускников – это информационные технологии. На втором месте по популярности стоит медицинский. Об этом говорят результаты опроса, в котором принимали участие 1,2 тысячи выпускников.

Самым популярным направлением в дальнейшей учёбе у выпускников этого года оказались информационные технологии. На втором месте оказался медицинский факультет. За ним следуют экономический, юридический и механико-математические факультеты.