Стало известно, куда больше всего хотят поступать российские абитуриенты

Самый желанный факультет у российских выпускников – это информационные технологии. На втором месте по популярности стоит медицинский. Об этом говорят результаты опроса, в котором принимали участие 1,2 тысячи выпускников.
Самым популярным направлением в дальнейшей учёбе у выпускников этого года оказались информационные технологии. На втором месте оказался медицинский факультет. За ним следуют экономический, юридический и механико-математические факультеты.
Малая часть опрошенных хотят поступить на гуманитарный факультет и на иностранные языки. Также меньшей популярностью пользуется физический, химический, филологический и географический факультеты. Девяносто процентов из желающих поступить рассчитывают на бюджетное обучение. Три процента выпускников не собирается получать высшее образование вообще. Большая часть опрошенных заявила, что коронавирусная ситуация не повлияла на их выбор будущей профессии.