В Уфе будут сжигать умерших в собственном крематории

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии объявило аукцион на строительство. Начальная цена контракта – 7 миллионов рублей. Проект предусматривает две печи, участок для обработки праха, холодильная камера, помещение для наблюдения за кремацией, комнаты для хранения и выдачи урн.

Крематорий в Уфе планируется уже давно, однако жители города с 2013 года выступают против такого соседства. В 2018 году мэрия столицы всё же утвердила проект на постройку. По последней информации, крематорий будет находиться в Новоалександровке.