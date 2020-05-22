Число больных коронавирусом в Башкирии превысило 2,5 тысячи человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Башкирии превысило 2,5 тысячи человек. Такие данные опубликованы на официальном сайте оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. На сегодняшний день, в республике зарегистрировано 2 514 случаев заражения. Рост за сутки составил +90 человек.