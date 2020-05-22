В Уфе заместителя главврача РКБ обвиняют в гибели беременной пациентки

Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя главврача РКБ им. Куватова Марины Мухамадиевой. Медик обвиняется в смерти беременной женщины. Трагический случай произошёл год назад.

По материалам расследования известно, жительница Нефтекамска с тяжелым протеканием беременности была доставлена в Уфу. Пациентке в помощи отказали , и ребёнок умер в утробе матери. Вместо своевременной помощи пострадавшей женщине Марина Мухамадиева отправила беременную с мёртвым плодом внутри обратно в Нефтекамск.

Дорога до соседнего города заняла несколько часов, во время которых у женщины началось заражения крови – пациента скончалась в местной больнице от последствий септического шока. Судмедэкспертиза доказала, что при своевременном извлечении мёртвого плода женщину можно было бы спасти. Региональный СК считает, что обвиняемая отправила пациентку домой, чтобы не портить статистику перинатальной смертности РКБ.