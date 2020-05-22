Радий Хабиров рассказал, зачем нужно сдавать ЕГЭ

Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше старшеклассников нашли в себе силы подготовиться и пойти на ЕГЭ в этом году. Я готов организовать со своей стороны систему нашего образования, чтобы она полностью переключилась на дополнительную подготовку к экзамену. Что это дает? Президент страны поручил увеличить в ближайшее время количество бюджетных мест в ВУЗах. И чем больше выпускников рискнут и сдадут ЕГЭ, тем у большего количества наших ребят появится возможность поступить в университет и определить стратегию всей своей жизни.

Радий Хабиров, Глава Башкирии