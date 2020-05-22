Радий Хабиров рассказал, зачем нужно сдавать ЕГЭ

Радий Хабиров поделился своим мнением относительно современного образования. Он рассказал, зачем школьникам сдавать ЕГЭ в 2020 году.
В России в этом году госэкзамен для 11-классников пройдет позднее, чем обычно. Виной тому пандемия коронавируса.
Владимир Путин тем временем вчера установил дату начала экзаменов - 29 июня. В свою очередь Радий Хабиров пообещал построить систему образования так, чтобы как можно больше ребят все-таки сдали экзамен. В этом году сдача ЕГЭ по сути идет на добровольной основе - диплом школьники получат в любом случае.
Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше старшеклассников нашли в себе силы подготовиться и пойти на ЕГЭ в этом году. Я готов организовать со своей стороны систему нашего образования, чтобы она полностью переключилась на дополнительную подготовку к экзамену. Что это дает? Президент страны поручил увеличить в ближайшее время количество бюджетных мест в ВУЗах. И чем больше выпускников рискнут и сдадут ЕГЭ, тем у большего количества наших ребят появится возможность поступить в университет и определить стратегию всей своей жизни.