В Уфе назвали цены на самые дорогие квартиры

Экономические кризисы и мировые пандемии меньше всего влияют на дорогое жильё. Предложений не так много, но они всегда находят своих клиентов. Мы предоставляем вам пятёрку самых роскошных квартир башкирской столицы стоимостью от 100 до 180 тысяч рублей в месяц.

Рейтинг открывает трёхкомнатная квартира, которая расположена на Кирова 34. Площадь жилья – 180 квадратных метром. Есть две спальни, просторная кухня и столовая. Стоимость – 100 000 рублей в месяц.

На четвёртом месте – четырёхкомнатная квартира на Карла Маркса 44. Шестиэтажное здание, рядом находится один из лучших фитнес-клубов Уфы, парк Якутова, офисы нефтегазовых компаний. В квартире два санузла, джакузи, дизайнерский ремонт. Обойдётся такая роскошь в 105 000 рублей в месяц.

Третье место в рейтинге заняла пятикомнатная квартира на Пушкина 45/2. Общая площадь – 176 квадратных метров. В доме находится фитнес-клуб. Кроме двух спален, кухни и гостиной в квартире две детские, гардеробная и рабочий кабинет. Цена – 110 000 рублей.

На втором месте в роскошном рейтинге – трёхкомнатная квартира на Чернышевского 97 с площадью 135 квадратных метров. Закрытый двор, собственный подземный паркинг, две спальни с двумя санузлами. В квартире сделан дизайнерский ремонт, установлена дорогая бытовая техника. Снять такую красоту можно за 120 000 рублей в месяц.

И, наконец, абсолютный лидер дорогой пятёрки – четырёхкомнатная квартира с площадью 190 квадратных метров. Располагается также в деловом центре Уфы – на Пушкина 45/1. Закрытый двор, оборудованный видеонаблюдением, и электрические ворота. В квартире тоже сделан дизайнерский ремонт, есть даже финская сауна.

Понравились апартаменты?