В Уфе извращенец надругался над зрелой любовницей

В полицию башкирской столицы обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что 19 мая над ней было совершено сексуальное насилие. Издание «КП-Уфа» рассказало подробности произошедшего.

Во вторник 35-летний мужчина гостил у возлюбленной в Черниковке. Именно в этот день мужчина в грубой и извращенной форме надругался над несчастной. Преступника быстро нашли сотрудники полиции.

Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за грабеж, а сейчас нигде не работает. По факту преступления возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Однако обвиняемый не отрицает свою вину и полностью сознался в содеянном.