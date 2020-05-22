В Башкирии свора голодных собак растерзала овец

Жителя селя Верхние Киги напуганы произошедшей трагедией. На овец местных жителей Кигинского района напала стая голодных собак. О зверском убийстве рассказало издание «Наши Киги».
Ранним утром хозяева пастбища обнаружили раненных животных. Три обглоданных ягнёнка были мертвы, а ещё три барашка ранены. Стоит отметить, что овцы были закрыты в сарае.
Местные жители ужасно напуганы такой находкой. Они опасаются, что бездомные собаки могут напасть на людей. Особенно обеспокоенные жители села боятся за детей.
Фото: Наши Киги.